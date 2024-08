J Balvin: “‘Rayo’ es para que la gente sonría, baile, disfrute y se conecte

“Es un carro que mi padre compró con mucho sacrificio, se endeudó para poderme dar ese carro”, dijo en una entrevista por Zoom desde su natal Medellín, Colombia. “Yo trabajaba con él como el transportador de mis tres amigos del colegio, yo los llevaba al colegio y los dejaba en su casa y me pagaban, y también vendía ropa atrás, en la parte del baúl del carro, y ahí llevaba mis CDs y los posters que regalaba en la calle para promocionar mi música”.

“Siempre he sido muy fanático del afrobeat”, dijo. “La canción ‘3 noches’ es una de las favoritas de las mujeres, cuando la escuchan como que les encanta muchísimo la letra. Es otro mood (estado de ánimo). Es muy refrescante, la verdad”.

“Es una canción que me disfruto mucho porque hace unos tres años no me juntaba con Feid a trabajar y poder tener la oportunidad de estar solos los dos sin nadie en el estudio y compartiendo, y recordando momentos”, dijo Balvin. “Así que es una canción que representa mucho el reggaetón de Medellín, somos dos paisas, con jerga paisa en esta canción”.