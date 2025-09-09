americateve

Chocolate MC

Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, celebra la llegada de su tercera hija: "Nació Aylanis"

Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, anunció en redes el nacimiento de su tercera hija, Aylanis. Compartió emotivas fotos desde el hospital, agradeciendo a Dios la oportunidad de ser madre nuevamente

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Isis Sierra

La familia del reguetonero cubano Chocolate MC está de fiesta. Su hermana, Isis Sierra, compartió con emoción el nacimiento de su tercera hija, a quien llamó Aylanis, y enterneció a sus seguidores con un mensaje lleno de fe y gratitud.

El anuncio llegó a través de Instagram, donde la orgullosa madre publicó tres fotografías desde el hospital. En una de ellas se la ve sosteniendo a la recién nacida en brazos, acompañada por su pareja, mientras que en otra aparece el padre de la bebé en un retrato familiar.

8 de septiembre, a las 8 de la noche… Nació Aylanis, mi tercera bebé. Y aunque no estaba ‘planeada’… sí fue enviada por Dios. Hoy estoy enamorada por tercera vez. Y le doy gracias a Dios por regalarme nuevamente la oportunidad de ser mamá”, escribió Sierra, conmoviendo a cientos de seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar: familiares, amigos y admiradores llenaron la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos, celebrando la llegada de la pequeña.

En otro mensaje, la madre expresó la profunda emoción que la embarga en esta nueva etapa:

Viniste a completar este hogar. Y aunque no lo sabíamos, era exactamente hoy, a esta hora, cuando tenías que llegar. Bienvenida, mi amor. Tu llegada le acaba de dar más sentido a todo”.

El nacimiento de Aylanis no solo ha sido motivo de alegría para la familia Sierra, sino también un momento inspirador para quienes siguen de cerca a la hermana del popular cantante, que una vez más agradece la bendición de la maternidad.

