Isis Sierra, hermana de Chocolate MC, celebra la llegada de su tercera hija: "Nació Aylanis"

La familia del reguetonero cubano Chocolate MC está de fiesta. Su hermana, Isis Sierra, compartió con emoción el nacimiento de su tercera hija, a quien llamó Aylanis, y enterneció a sus seguidores con un mensaje lleno de fe y gratitud.

El anuncio llegó a través de Instagram, donde la orgullosa madre publicó tres fotografías desde el hospital. En una de ellas se la ve sosteniendo a la recién nacida en brazos, acompañada por su pareja, mientras que en otra aparece el padre de la bebé en un retrato familiar.

“8 de septiembre, a las 8 de la noche… Nació Aylanis, mi tercera bebé. Y aunque no estaba ‘planeada’… sí fue enviada por Dios. Hoy estoy enamorada por tercera vez. Y le doy gracias a Dios por regalarme nuevamente la oportunidad de ser mamá”, escribió Sierra, conmoviendo a cientos de seguidores.

Las reacciones no se hicieron esperar: familiares, amigos y admiradores llenaron la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos, celebrando la llegada de la pequeña.

En otro mensaje, la madre expresó la profunda emoción que la embarga en esta nueva etapa:

“Viniste a completar este hogar. Y aunque no lo sabíamos, era exactamente hoy, a esta hora, cuando tenías que llegar. Bienvenida, mi amor. Tu llegada le acaba de dar más sentido a todo”.

El nacimiento de Aylanis no solo ha sido motivo de alegría para la familia Sierra, sino también un momento inspirador para quienes siguen de cerca a la hermana del popular cantante, que una vez más agradece la bendición de la maternidad.

