Beéle

Escándalo VIRAL: filtran video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera

Filtración sacude redes: video de seis minutos desata rumores, memes y posibles implicaciones legales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Captura de pantalla 2025-09-08 a la(s) 12.39.52 p.m.

– La ex pareja compuesta por el cantante colombiano Beéle y la modelo e influencer venezolana Isabella Ladera quedó nuevamente en el centro del escrutinio público tras la circulación en redes sociales de un video íntimo de aproximadamente seis minutos. El material, difundido en la plataforma X durante la noche del domingo, se viralizó rápidamente, generando desde críticas a burlas —con comentarios como “cero química” o “mejor con su música de fondo”— hasta un intenso debate sobre violación de la privacidad.

UNA RELACIÓN POLÉMICA QUE REGRESA A LA ESCENA

Aunque la relación entre Beéle e Isabella Ladera había terminado públicamente a finales de 2024, esta situación restaura el interés mediático en una historia marcada por controversias. En su momento, el artista estuvo vinculado sentimentalmente con Isabella mientras aún estaba casado con Camila “Cara” Rodríguez, madre de sus dos hijos. La ruptura fue confirmada por la influencer, quien pidió que cesaran los ataques y especulaciones. Ambos borraron fotos en redes y dejaron de seguirse, marcando un aparente cierre definitivo.

Black Modern Vlogger YouTube Banner - 2025-09-08T123258.021

REDES EN LLAMAS Y SILENCIO MEDIÁTICO

Tras la filtración, ni Beéle ni Isabella Ladera han emitido un pronunciamiento oficial, manteniéndose en silencio pese al bombardeo de comentarios. Mientras tanto, expertos en derecho digital advierten que la divulgación de material íntimo sin consentimiento puede constituir una violación a la intimidad, e incluso configurarse como violencia de género o ciberacoso, con posibles consecuencias penales y civiles.

