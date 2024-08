Isaac Hernández: “La vida empieza cuando cumples tus sueños”

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El bailarín y actor mexicano Isaac Hernández posa para un retrato para promocionar su espectáculo Despertares en la Ciudad de México, el 9 de abril de 2024. Despertares celebrará su décima edición el 23 de agosto. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El bailarín y actor mexicano Isaac Hernández posa para un retrato para promocionar su espectáculo Despertares en la Ciudad de México, el 9 de abril de 2024. Despertares celebrará su décima edición el 23 de agosto. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El bailarín y actor mexicano Isaac Hernández posa para un retrato para promocionar su espectáculo Despertares en la Ciudad de México, el 9 de abril de 2024. Despertares celebrará su décima edición el 23 de agosto. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

“Cuando te dicen que la vida empieza cuando cumples tus sueños es de cierta manera muy acertado”, dijo en una entrevista realizada en la Ciudad de México. “Me siento afortunado de poder tener un proyecto por ya tantos años a pesar de ser tan joven, un proyecto que me entusiasme tanto o que me haya enseñado tanto”.

Hernández nació en Guadalajara, México, en 1990. Recientemente anunció que terminará su labor como primer bailarín del Ballet de San Francisco esta temporada. Entre 2015 y 2022 fue primer bailarín del English National Ballet. A los 28 años fue galardonado en los Prix Benois de la Danse como mejor bailarín.

A su lista de logros suma el ser padre de su pequeño hijo Mateo, de 3 años, producto de su relación con la bailarina española Tamara Rojo.

“Es fascinante ver a un niño crecer y sentir esa responsabilidad y ese compromiso con la vida de una persona, es bien emocionante, yo disfruto muchísimo ser papá, disfruto muchísimo platicar con Mateo tratarle como una persona y reírme con él, descubrir que tiene sentido del humor”, dijo. “El otro día sacó a una niña a bailar, es un caballero, esas cosas me hacen sentir muy orgulloso y muy feliz de cierta manera”.

A la par de su carrera de bailarín, Hernández ha incursionado en la actuación con papeles en la miniserie de Netflix “Alguien tiene que morir” y el filme de Carlos Saura “El Rey de todo el mundo”. Próximamente estrenará otra película dirigida por el reconocido cineasta mexicano Michel Franco. El rodaje terminó hace unos meses.

“Hace dos años después de la función de ‘Despertares’ lo invité (a Franco) a la fiesta que hacemos después con todo el elenco”, dijo. “Me dijo ‘estoy buscándote para un personaje, no te prometo nada, pero me parece que puede ser interesante’”

“Después me dejo caer la bomba de que era con Jessica Chastain y lo dudé muchísimo aceptar ese reto”, agregó Hernández. “Me daba mucho miedo porque es una historia difícil, no es cualquier cosa compartir créditos protagónicos con una ganadora del Oscar y también con un director que es tan especial como Michel, no quería que el proyecto no funcionara por no dar la talla de cierta manera”

Filmaron en San Francisco en una experiencia que Hernández calificó como una “estimulación creativa fantástica” . Hernández, no reveló muchos detalles de la historia, pero dijo que encuentra similitudes con su personaje y su propia vida. Para superar sus temores iniciales siguió el consejo de amigos que conocen a Franco quienes le dijeron “si él piensa que funciona, funciona”.

“Me estoy esperando a que salga la película para saber cuánto tiempo le voy a dedicar a eso (la actuación), y me han invitado a un par de otros proyectos, pero también he decidido este tiempo darle prioridad al ballet”, señaló. “No te puedo decir me gustaría hacer eso (actuar) cuando deje de bailar, no lo tengo tan claro”.

Por ahora Hernández disfruta de los resultados de “Despertares” en estos 10 años, incluyendo becas para estudiantes mexicanos de ballet en el extranjero e incluso otro tipo de impacto en el público.

“Una persona, que era una niña cuando vio ‘Despertares’ por primera vez, … decidió dedicarse a la promoción cultural y ahora está encargada de la sección cultural del consulado de México en Nueva York”, dijo. “Ella estaba convencida que gran parte de su motivación y de la inspiración para dedicar su vida a eso nació en un proyecto como ‘Despertares’ y ahora está en una plataforma que le permite ayudar a otros artistas y le permite posicionar a México en el extranjero a través del arte”.

“Nunca se sabe a qué nivel vas a poder llegar a influenciar a las personas y hasta qué punto vas a poder cambiar la realidad del país a través de un proyecto como este, pero es posible”, señaló.

FUENTE: Associated Press