Ian McKellen se recupera de una caída de los escenarios en Londres

ARCHIVO - El actor Sir Ian McKellen habla durante la conferencia de prensa de la película "Mr. Holmes" en el Festival de Cine de Berlín 2015 en Berlín, Alemania, el 8 de febrero de 2015. McKellen fue hospitalizado el lunes 17 de junio de 2024, después de caer un escenario de Londres durante una escena de pelea en una obra de teatro. El actor de 85 años conocido por interpretar a Gandalf en las películas de "Lord of The Rings" ("El Señor de los Anillos") y por sus numerosos papeles teatrales interpretaba a John Falstaff en una producción de "Player Kings" en el Teatro Noel Coward. (Foto AP/Michael Sohn, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.