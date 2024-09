Hombre es sentenciado a 31 años de cadena perpetua por robo y asesinato del rapero PnB Rock

Señaló a The Associated Press después de la sentencia que no había evidencia de que Trone fuera parte de la planificación del asesinato, ni evidencia de que supiera que su hijo iba armado. McKesson dijo que una arma que se encontró con Allen no fue suficientemente explicada en el juicio, y que el jurado violó las instrucciones de la jueza al hacer su propia investigación con la evidencia, incluida la ralentización de un video que se les mostró en tiempo real. Planea presentar una notificación de apelación.