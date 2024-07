Hija de Alice Munro denuncia abusos sexuales por parte de su padrastro

Skinner escribió que, como resultado, se distanció de su madre y sus hermanos. Poco después de que la revista The New York Times publicara un artículo de 2004 en el que Munro hablaba efusivamente de Fremlin, Skinner decidió ponerse en contacto con la Policía Provincial de Ontario y les proporcionó cartas en las que Fremlin había admitido haber abusado de ella, informó el Toronto Star en una noticia complementaria también publicada el domingo. A los 80 años, se declaró culpable de un cargo de agresión indecente y recibió una sentencia suspendida, una que no se informó ampliamente durante casi dos décadas.

“Junto con tantos lectores y escritores, necesitaremos tiempo para asimilar esta noticia y el impacto que puede tener en el legado de Alice Munro, cuyo trabajo y lazos con la tienda hemos celebrado anteriormente”, dijo el establecimiento en un comunicado emitido el lunes.

Skinner escribió que le había contado del abuso inicial a su padre, con quien vivía la mayor parte del año, pero que su padre le dijo que no se lo dijera a su madre y continuó enviándola a Munro y Fremlin durante los veranos.

“Los actuales propietarios de la tienda se han convertido en parte de la curación de nuestra familia y están modelando una respuesta verdaderamente positiva a revelaciones como la de Andrea”, se lee en un comunicado de Skinner y otros miembros de la familia publicado en el sitio web de la tienda. “Apoyamos totalmente a los propietarios y al personal de Munro’s Books mientras trazan un nuevo futuro”.

Aunque Skinner pasó muchos años alejada de sus hermanos, desde entonces se han reconciliado y su familia habló con el Toronto Star en apoyo de Skinner. Si bien sintieron que el mundo necesitaba saber sobre el encubrimiento y que se debía hablar de la violencia sexual, informó el Star, los hijos de Munro creen que su aclamada reputación literaria es merecida.

“Todavía siento que es una gran escritora, se merecía el Nobel”, dijo su hija Sheila Munro al Star. “Dedicó su vida a ello, y manifestó su increíble talento e imaginación. Y eso es todo, en realidad, lo que quería hacer en su vida. Escribe esas historias y sácalas”.

Sheila Munro, quien también es autora, escribió sobre su madre en el libro de 2002 “Lives of Mothers & Daughters: Growing Up With Alice Munro”, un proyecto sugerido por Alice Munro. Sheila no hace referencia al abuso de Skinner, pero observa que su madre a menudo se basaba en su vida privada y que luchó por separar la ficción de Munro “de la realidad de lo que realmente sucedió”.

El biógrafo de Munro, Robert Thacker, señaló a The Associated Press que historias de Munro como “Silence” y “Runaway” se centran en niños separados de sus padres. En “Vándalos”, una mujer llora la pérdida de un exnovio, Ladner, un veterano de guerra inestable que nos enteramos que agredió a su joven vecina, Liza.

“Cuando Ladner tomó a Liza y se aplastó contra ella, ella tuvo una sensación de profundo peligro dentro de él, un chisporroteo mecánico”, escribió Munro, “como si fuera a agotarse en un golpe de luz, y no quedara nada más que humo negro, olores a quemado y cables agotados”.

Thacker, cuyo libro “Alice Munro: Writing Her Lives” se publicó en 2005, el mismo año en que Fremlin fue condenado, dijo a la AP que sabía desde hacía mucho tiempo del abuso de Fremlin, pero lo omitió de su libro porque era un “análisis académico de su carrera”.

“Esperaba que algún día hubiera repercusiones”, dijo Thacker, quien agregó que incluso habló con la autora al respecto. “No quiero entrar en detalles, pero destrozó a la familia. Fue devastador en muchos sentidos. Y era algo sobre lo que ella hablaba profundamente”.

