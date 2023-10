George Takei publicará libro sobre sus años en campos de internamiento en EEUU

En esta portada proporcionada por Crown Books for Young Readers "My Lost Freedom: A Japanese American World War II Story" de George Takei, que será publicado el 30 de abril. (Crown Books for Young Readers vía AP)

Los libros anteriores de Takei incluyen “Oh Myyy!: There Goes The Internet”, sobre sus múltiples seguidores en las redes sociales, y la autobiografía “To the Stars”.