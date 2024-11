Generoso, apasionado y colombiano, Carlos Vives es celebrado como Persona del Año del Latin Grammy

Carlos Vives, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, posa con el director ejecutivo de la academia Manuel Abud, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Juanes llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Carín León llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

David Bisbal llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Wisin, izquierda, y Sebastián Yatra llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mau y Ricky llegan a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Albita llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mar llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Alison llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Carlos Vives, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, posa con su esposa Claudia Elena Vázquez y el director ejecutivo de la academia Manuel Abud, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Carlos Vives, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, posa con su esposa Claudia Elena Vázquez, el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

María Becerra llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Sebastián Yatra, izquierda, y Mau y Ricky llegan a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Gloria y Emilio Estefan llegan a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Gloria Estefan llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Julieta Venegas llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niña Pastori llega a la ceremonia en honor a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación el miércoles 13 de noviembre de 2024, en Miami Beach, Florida. (Foto AP/Lynne Sladky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.