Ganador del Oscar vuelve al frente de batalla de Ucrania en “2000 Meters to Andriivka”

Mstyslav Chernov, director del documental “2000 Meters to Andriivka”, posa para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance el jueves 23 de enero de 2025 en Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

Alex Babenko, de izquierda a derecha, Raney Aronson-Rath y Mstyslav Chernov asisten al estreno de "2000 Meters to Andriivka" durante el Festival de Cine de Sundance el jueves 23 de enero de 2025 en el Ray Theatre de Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

Mstyslav Chernov, a la derecha, director del documental "2000 Meters to Andriivka", y el coproductor Alex Babenko posan para un retrato durante el Festival de Cine de Sundance el jueves 23 de enero de 2025 en Park City, Utah. (Fot AP/Chris Pizzello) 2025 Invision

“La película cambió en el camino”, dijo Chernov, un videoperiodista de The Associated Press, la semana pasada después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance. “De una historia sobre el éxito de esa operación se convirtió en una historia de pérdida, de memoria, del precio que los soldados pagan por cada pulgada de tierra. Y de ahí surgió el nombre”.

Volver a Park City, Utah, con una nueva película ha sido un momento sobrio y de culminación para Chernov. Es el lugar donde presentó por primera vez “20 Days in Mariupol” hace dos años. Aunque recibió los máximos honores que un periodista y un cineasta pueden obtener por su trabajo, incluido un Premio Pulitzer y un Oscar, es por el reportaje sobre una guerra en su país natal que no terminará y que no puede dejar de cubrir.