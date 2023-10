Fuerza Regida cancela concierto en Tijuana por amenazas

ARCHIVO - Fuerza Regida durante su concierto en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 2023. Fuerza Regida canceló un concierto que tenía programado en Tijuana para el 6 de octubre tras recibir amenazas en una pancarta colocada en la ciudad. Las autoridades de la ciudad dijeron el 3 de octubre que comenzaron una investigación. (Foto AP/Fernando Llano, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.