Fue hallado muerto el icónico DJ del show de Ellen

Boss saltó a la fama como concursante en The Wade Robson Project de MTV antes de convertirse en finalista en Star Search. Más tarde compitió en So You Think You Can Dance en 2008, terminando la temporada 4 como subcampeón y luego regresando como All-Star. Era juez cuando el programa regresó en 2022. En 2014, Boss se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado. Eventualmente se convirtió en coproductor ejecutivo en 2020.