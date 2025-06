Farruko se enamora de Caracas: una noche sobre ruedas y al ritmo de Venezuela

Embed - Cvrbon Vrmor on Instagram: " amor pal barrio y pal pueblo es lo que hay y el que no le guste que estas cosas pasen que revise su corazón que lo tiene podrido Dios me los bendiga grax @louis.bpm y a tu gente por hacerme sentir en casa en tu barrio Venezuela es una tierra hermosa su gente su cultura su hospitalidad la impresión y la perspectiva que me he llevado es muy distinta a lo que había escuchado y visto en la prensa no puedo mentir y el q no me crea que camine por aquí como lo toy haciendo yo!! Union sanidad y empatía esto lo hize pa q sepan que no están olvidados y le pido a Dios que algún día esas heridas sanen y que el pueblo se una y remen para el mismo lados todos juntos serán imparables yo no baje a crear división ni a buscar protagonismo baje a darle esperanza al que viene de abajo y vea que con talento se puede @louis.bpm es ejemplo de eso y eso hay q apoyarlo la pasé en la madre en el barrio no me quería ir y los comentarios negativo me los paso por donde no me da el sol Dios me los bendiga Venezuela es y será el Israel de latino América pueblo concentido de Dios solo basta con mirarlo para darse cuenta me declaro chamorriqueño hay q aprender a convivir con los demás y ser más empaticos uno a los otros y trabajar los corazones ahí es donde una nación se vuelve legendaria la división y los bandos no traen nada positivo mi humilde opinión con respeto a todo lo que he visto en su bella tierra apedréenme pa eso se hicieron los comente q mas van a decir ya de mi Jesús era percfecto y lo crucificaron que hablen de mi me da lo mismo "

