Falta de vivienda asequible en Venice Beach inspira activismo y arte

La escritora y activista Judy Branfman junto a un mapa que creó como parte de una exposición en la galería Beyond Baroque, el viernes 3 de noviembre de 2023, en el área de Venice Beach en Los Ángeles. La muestra ofrece una mirada única en la que el arte se encuentra con la estadística para ilustrar la crisis de desalojo en el vecindario de Venice Beach. La exposición titulada “Where Has All The (affordable) Housing Gone?” reúne mapas, fotografías, datos, pinturas, poemas y las historias de personas que han sido desalojadas de sus hogares, incluida la artista detrás del proyecto. (Foto AP/Richard Vogel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un acercamiento a un mapa creado para una instalación para la exposición "Where Has All The (affordable) Housing Gone?" en la galería Beyond Baroque el 3 de noviembre de 2023, en la zona de Venice Beach de Los Ángeles. (Foto AP/Richard Vogel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La artista Sumaya Evans, derecha, besa a la escritora y activista Judy Branfman en la entrada de la galería Beyond Baroque junto a un mapa que creó Branfman como parte de una exposición el viernes 3 de noviembre de 2023, en el área de Venice Beach en Los Ángeles. La muestra de la galería ofrece una mirada única en la que el arte se encuentra con la estadística sobre la crisis de desalojo en el vecindario de Venice Beach. La exposición titulada “Where Has All The (affordable) Housing Gone?” reúne mapas, fotografías, datos, pinturas, poemas y las historias de personas que han sido desalojadas de sus hogares, incluida la artista detrás del proyecto. (Foto AP/Richard Vogel) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.