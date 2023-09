Fallece el pintor y escultor colombiano Fernando Botero

ARCHIVO - El artista colombiano Fernando Botero da una entrevista en Nueva York, el 30 de octubre de 2013. Botero murió el 15 de septiembre de 2023 en Mónaco, según su hija Lina Botero, quien confirmó su fallecimiento a la estación de radio colombiana Caracol. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - La obra de arte del artista colombiano Fernando Botero se exhibe en el Museo Bowers: "El mundo barroco de Fernando Botero", en Santa Ana, California, el 10 de septiembre de 2009, la primera gran retrospectiva estadounidense presentada por Botero en más de 30 años. Botero falleció el 15 de septiembre de 2023 en Mónaco, según informó su hija Lina Botero, quien confirmó su fallecimiento a la emisora de radio colombiana Caracol.

ARCHIVO - El artista colombiano Fernando Botero se ríe junto a un pastel decorado a semejanza de una de sus esculturas durante la celebración de su 80 cumpleaños en el Museo Botero en Bogotá, Colombia, el 19 de abril de 2012. Botero murió el 15 de septiembre de 2023 en Mónaco, según su hija Lina Botero, quien confirmó su fallecimiento a la radio colombiana Caracol.

ARCHIVO - Visitantes del Time Warner Center caminan alrededor de la escultura de Fernando Botero titulada Eva en Nueva York, 30 de octubre de 2013. Botero murió el 15 de septiembre de 2023 en Mónaco, según su hija Lina Botero, quien confirmó su fallecimiento a la radio colombiana Caracol.