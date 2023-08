Fallece el director galardonado con el Oscar William Friedkin de “The Exorcist”

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO- El director William Friedkin llega a la alfombra roja del Festival de Cine de Roma el 19 de octubre de 2015.

ARCHIVO - El director William Friedkin llega a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair el 22 de febrero de 2015, en Beverly Hills, California.

FILE - El director William Friedkin posa tras entrevistas de su filme Killer Joe en Venecia, Italia, el 8 de septiembre de 2011.

FILE - El director William Friedkin posa en al playa de Deauville en la 38a edición del American Film Festival en Deauville, Normandia, en Francia el 2 de septiembre de 2012.

ARCHIVO - El director William Friedkin posa tras entrevistas de su película "Killer Joe" en Venecia, Italia, el 8 de septiembre de 2011.

Friedkin, quien ganó el Oscar al mejor director por “The French Connection”, falleció el lunes en Los Angeles, dijo un representante a The Associated Press. Su esposa, la exejecutiva de estudios Sherry Lansing también confirmó el deceso a The Hollywood Reporter.

Las escenas desgarradoras de la posesión diabólica y un elenco espléndido, que incluye a Linda Blair como la niña, Ellen Burstyn como su madre y Max Von Sydow y Jason Miller como los sacerdotes que intentan exorcizar el demonio de ella, ayudaron a hacer de la película un éxito de taquilla. Fue tan aterradora para su época que muchos espectadores huyeron del cine antes de que terminara y algunos informaron que no pudieron dormir durante los días posteriores.

Con ese segundo éxito, Friedkin continuaría dirigiendo películas y programas de televisión hasta bien entrado el siglo XXI. Pero nunca más volvería a igualar el éxito de esos primeros trabajos.

Otros créditos cinematográficos incluyen “To Live and Die in L.A.” (“Vivir y morir en Los Ángeles”), “Cruising” (“A la caza”), “Rules of Engagement” (“Reglas de combate”) y una nueva versión para televisión de la obra clásica y la película de Sidney Lumet “12 Angry Men” (“Doce hombres sin piedad: Veredicto final”). Friedkin también dirigió episodios para programas de televisión como “The Twilight Zone”, “Rebel Highway” y “CSI: Crime Scene Investigation”.

Nació en Chicago el 29 de agosto de 1939, comenzó a trabajar en producciones televisivas locales cuando era adolescente. A los 16 años dirigía espectáculos en vivo.

“Mi principal influencia fue la radio dramática cuando era niño”, dijo en una entrevista de 2001. “Recuerdo haberla escuchado en la oscuridad, todo quedó a la imaginación. Era sólo sonido. Primero pienso en los sonidos y luego en las imágenes”.

Pasó de los espectáculos en vivo a los documentales, haciendo “The People Versus Paul Crump”, en 1962. Era la historia de un preso que se rehabilita en el corredor de la muerte después de ser sentenciado por el asesinato de un guardia durante un robo fallido en una planta de alimentos de Chicago.

El productor David Wolper quedó tan impresionado que llevó a Friedkin a Hollywood para dirigir programas de televisión.

Después de trabajar en programas como “The Bold Ones”, “The Alfred Hitchcock Hour” y el documental “The Thin Blue Line”, Friedkin consiguió su primera película, “Good Times” (“Buenos tiempos”) de 1967. Era un jugueteo musical alegre encabezado por el dúo pop Sonny y Cher en lo que sería su única aparición en una película juntos.

Siguió con “The Night They Raided Minsky’s” (“La noche del escándalo Minsky’s”), sobre la vida entre bastidores en un teatro burlesco, y “The Birthday Party” (“Fiesta de cumpleaños”), de una obra de Harold Pinter. Luego llamó la atención de la crítica con “The Boys in the Band” (“Los chicos de la banda”) de 1970, una película emblemática sobre hombres homosexuales.

Friedkin tuvo tres breves matrimonios en las décadas de 1970 y 1980 con la actriz francesa Jeanne Moreau; la actriz británica Lesley-Anne Down, con quien tuvo un hijo; y la presentadora de noticias de televisión de Los Angeles, Kelly Lange.

En 1991 se casó con Lansing, quien fue ejecutiva del estudio Paramount.

Friedkin tiene una nueva película en camino, “The Caine Mutiny Court-Martial”, protagonizada por Kiefer Sutherland que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia el próximo mes.

El fallecido periodista de The Associated Press Bob Thomas fue el contribuidor principal de este despacho.

