Exlíder de pandilla acusado por el asesinato de Tupac Shakur no será liberado bajo fianza

Kierny rechazó previamente la oferta de Davis para que el ejecutivo musical Cash “Wack 100” Jones pusiera 112.500 dólares para obtener la fianza de 750.000 dólares de Davis, diciendo que no estaba convencida de que Davis y Jones no planearan obtener ganancias. También dijo que no podía determinar si Jones no estaba actuando como “intermediario” en nombre de otra persona no identificada.