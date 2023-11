Exasistente de Robert De Niro dice que su comportamiento era “espeluznante”

El actor Robert De Niro llega a un tribunal en Nueva York el martes 31 de octubre de 2023. De Niro continúa su testimonio en una demanda de 12 millones de dólares interpuesta por su exasistente, Graham Chase Robinson. De Niro contrademandó a Robinson, acusándola de cobrar gastos personales a su empresa. (Foto AP/Seth Wenig) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.