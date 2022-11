Ex de Chocolate Mc dice que el anillo que le regaló el reguetonero no cuesta ni 200 dólares

Según informó la joven, el anillo de compromiso que hace solo unos meses le entregó el reguetonero no tenía diamantes, y le dijeron que no le darían mucho por él.

La Menor quiso vender el anillo, pues asegura no quiere tener “recuerdos guardados” y se encontró con que la pieza no era original.

La Ex De Chocolate Intentó Vender El Anillo Y Se Llevó Una Gran Sorpresa !!!

“Esta personaja fue allí, y entonces me dicen, eso no tiene diamantes, por eso te pueden dar 200 pesos… no entendí, porque el recibo nunca lo vi. Después dice que eso costaba más que no sé qué en el contrato (refiriéndose a Chocolate) y al fin de cuenta eso, no sé qué cosa es”.