Escritores revisan la ficción de la película nominada al Oscar “American Fiction”

En esta imagen proporcionada por MGM, Sterling K. Brown en una escena de "American Fiction". (Claire Folger/MGM-Orion Releasing vía AP)

En esta imagen proporcionada por MGM, Jeffrey Wright como Thelonious "Monk" Ellison, izquierda, y John Ortiz como Arthur en una escena de "American Fiction". (MGM vía AP)

En esta imagen proporcionada por MGM, Jeffrey Wright en una escena de "American Fiction". (Claire Folger/MGM-Orion vía AP)

“La idea de que va a vender muchos libros manteniéndolos crudos, en la vida real no funciona así”, dijo Tyree. “Ese tipo de libro habría sido más fuerte a principios de la década del 2000”.

“American Fiction”, nominada al Oscar a mejor película y en otras cuatro categorías, fue adaptada de “Erasure” de Percival Everett, una novela de 2001 que se publicó cuando un género llamado “literatura urbana”, “ficción urbana”, “literatura callejera” o “ficción hip hop” estaba en su apogeo, especialmente entre los jóvenes lectores negros. Novelas como “The Coldest Winter Ever” de Sister Souljah, “B-More Careful” de Shannon Holmes y “True to the Game” de Teri Woods vendían cientos de miles de ejemplares mientras que las principales editoriales, que inicialmente habían ignorado el género, ofrecían grandes sumas en busca del próximo éxito.

“En un momento dado, la mayoría de los libros de nuestra lista escritos por autores negros se habrían clasificado como urbanos o callejeros”, dice Vida Engstrand, directora de comunicaciones de Kensington. Debido a los cambios en el “panorama minorista y el interés de los lectores”, Kensington ahora ofrece una selección mucho más amplia, con “muy pocos títulos de primera línea que caigan directamente en la categoría de literatura urbana”, dice.

Everett, un autor galardonado cuyas novelas incluyen “The Trees” y la próxima “James”, no estaba disponible para hacer comentarios, dijo su editorial.

Monk se inspira para escribir su libro bajo seudónimo después de hojear un título popular llamado “We’s Lives In Da Ghetto” y leer frases como “Mamá dice que sea responsable y me dice que tengo que mantener el orden mientras ella está en el trabajo y limpia la casa de los blancos”. Después de fracasar en su primer intento por popularizarse como autor de literatura, a Monk le ofrecen un contrato de seis cifras para un libro y un contrato cinematográfico de siete cifras para su novela seudónima.

Stagg R. Leigh es elogiado por la crítica e incluso gana un prestigioso premio literario. Pero en la realidad pocos consideraban a Teri Woods o Shannon Holmes probables ganadoras del Pulitzer. La comunidad editorial debatió si la literatura urbana debería ser condenada por reforzar los estereotipos sobre la vida de los negros, estereotipos parodiados por Everett en su novela, o bienvenida por sus retratos contundentes del crimen y la pobreza y por atraer nuevas audiencias.

“He escuchado a mucha gente dentro de la comunidad negra que tiene ese punto de vista, que la literatura urbana no nos refleja a todos”, dice la autora Porscha Sterling. “Y aunque es importante mostrar a la comunidad negra de múltiples maneras, creo que también es importante tener una visión integral que incluya a todos”.

“En mi opinión, fue un error clasificar estos libros como diferentes de otra literatura negra”, dice Malaika Adero, autora, agente y editora ejecutiva de AUWA, un sello de Macmillan dirigido por Questlove. “Hemos tenido todo tipo de libros clásicos que trataban sobre la economía clandestina y el gueto y no estaban clasificados como hip hop”.

La novela de Monk tiene algunos paralelismos con un bestseller de la década de 1990, “Push” de Sapphire, una aclamada y controvertida novela sobre una adolescente embarazada de Harlem que comienza en un inglés entrecortado, pero se vuelve más tradicional a medida que la niña aprende a leer y escribir. En ese momento, Sapphire (seudónimo de Ramona Lofton) era una poetisa poco conocida que recibió un gran adelanto monetario y atrajo el interés de Hollywood. El libro se convirtió en la película ganadora del Oscar “Precious”.

El director de “American Fiction”, Cord Jefferson, nominado a mejor guion adaptado, ha dicho que leer “Erasure” le recordó las conversaciones que tuvo con amigos a lo largo de los años.

”¿Por qué siempre escribimos sobre la miseria, el trauma, la violencia y el dolor infligidos a los negros? ¿Por qué es esto lo que la gente espera de nosotros? ¿Por qué es esto lo único que tenemos para ofrecer a la cultura?”, se preguntaba a menudo Jefferson según le dijo a The Associated Press a finales del año pasado.

Una autora de literatura urbana, Saundra, dijo que “American Fiction” le parecía divertida, pero “un poco exagerada”, y agregó que dudaba que una novela como la que escribió Monk fuera tan bien recibida ahora. Sterling, cuyas novelas incluyen las series “Gangland” y “Bad Boys Do It Better”, dijo que se identificaba con la frustración de Monk por no ser comprendida y reconocida, pero también dijo que la sátira de “American Fiction” la dejó sintiéndose “incomprendida”

“No conozco a ninguna persona que escriba así en el género de la literatura urbana”, dijo.

El autor K’Wan Foye, conocido como K’Wan, dice que se identificó bien con la película, incluso si se estaba “burlando” de la literatura urbana. Recuerda que hace 20 años lo animaron a escribir “algo realmente gueto”, lo que se convirtió en su popular serie “Hood Rat”, y que se presentó a una reunión en St. Martin’s Press con un traje al estilo de Biggie Smalls.

“Pensaron que era algún tipo de personaje, como Stagg R. Leigh en la película”, dijo K’Wan. “Y yo estaba como, ‘No, así soy’”.

Si “Erasure” se hubiera publicado ahora, el protagonista probablemente habría elegido un tipo diferente de libro para parodiar el mercado comercial, dicen autores y editores. Tyree cree que habría escrito no ficción, tal vez trabajado en un confesionario de celebridades como “Worthy” de Jada Pinkett Smith. Shawanda Williams, que supervisa el sello Black Odyssey de Kensington, mencionó el éxito de 2022 “The Other Black Girl”, la historia surrealista de una asistente editorial negra en una editorial.

Saundra, cuyas novelas incluyen “Hustler’s Queen” e “It Ain’t About the Revenge”, dice que el mercado urbano se ha desvanecido lo suficiente como para probar un tipo diferente de libro. En 2025, Kensington publicará “The Treacherous Wife”, a la que llama “suspenso doméstico”.

“Los tiempos están cambiando”, dice, “y creo que los lectores buscan suspenso, algo con lo que todos puedan identificarse”.

FUENTE: Associated Press