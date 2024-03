Escándalo por fotografía muestra lo difícil que es para la monarquía controlar el discurso

ARCHIVO - Catalina, princesa de Gales, sale de la Abadía de Westminster después de la ceremonia de coronación en Londres el 6 de mayo de 2023. El escándalo por una fotografía manipulada de Catalina con sus hijos es u nuevo capítulo de la complicada relación de la familia real británica con los medios de comunicación. (Foto AP/Alessandra Tarantino, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved