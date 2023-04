En medio de despidos, Disney presenta filmes en CinemaCon

La presentación del miércoles de The Walt Disney Company, con nuevas imágenes exclusivas de películas como “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), “Elemental” (“Elementos”), “Guardians of the Galaxy Vol. 3” (“Guardianes de la Galaxia Vol. 3”) y la nueva versión con actores de “La sirenita”, es parte de la convención CinemaCon. En la conferencia comercial de una semana, los principales estudios de Hollywood realizaron presentaciones deslumbrantes para asegurar a quienes exhiben sus películas, desde las cadenas más grandes como AMC hasta los cines independientes de una sola pantalla, que tienen el contenido para mantener al público comprando boletos.

Disney ha sido el estudio con mayor recaudación a nivel mundial en años consecutivos desde 2016. El año pasado, la compañía estrenó cuatro de las 10 películas con mayor recaudación en Estados Unidos. Esas cuatro películas, “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”), “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” (“Doctor Strange en el multiverso de la locura”), “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”) y “Thor: Love and Thunder”, representaron el 27% de la cuota de taquilla nacional. A nivel mundial, “Avatar: The Way of Water” recaudó más de 2.300 millones de dólares para convertirse en la tercera película más exitosa de todos los tiempos.