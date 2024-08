En el festival Hera las mujeres son las protagonistas

la banda estadounidense Evanescence durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El baterista Will Hunt de la banda Evanescence durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante colombiana Liliana Saumet de la banda Bomba Estéreo durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans en el concierto de la banda colombiana Bomba Estéreo en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante chilena Francisca Valenzuela durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora mexicana Paty Cantú canta en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan el concierto de Kesha en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan el concierto de la cantante mexicana Danna Paola en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Camila Cabello durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante chilena Francisca Valenzuela, derecha, durante su concierto en el festival HERA HSBC con Ximena Sariñana como invitada en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora chilena Francisca Valenzuela, derecha, con la cantautora mexicana Ximena Sariñana como invitada durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Kesha durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora mexicana Ximena Sariñana durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Demi Lovato durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La rapera puertorriqueña Villano Antillano durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La artista chilena Rubio durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantautora mexicana Ximena Sariñana durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans durante el concierto de Kesha en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Demi Lovato durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante argentina María Becerra durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans esperan a la cantante mexicana Danna Paola en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

