Elon Musk y Grimes revelaron que tienen un tercer hijo: este es su peculiar nombre

En tan sólo unos días, una nueva biografía del magnate Elon Musk a cargo del periodista Walter Isaacson, y previo a su lanzamiento, una reseña del New York Post reveló, entre varios otros detalles del libro, que Elon Musk y su expareja Grimes ya tienen un tercer hijo.

La cantante aprovechó la publicación para exigirle a Elon dejarle ver a su hijo (no especificó cual). Además, Boucher confesó que los niños que comparten Elon y Shivon son la causa de que su familia se haya fragmentado.

“Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado. Nunca se me ha permitido ver una foto de estos niños hasta este momento, a pesar de que la situación ha destrozado completamente a mi familia”, escribió la cantante en un tuit que borró poco tiempo después.

En este confuso contexto, Musk ha dado la bienvenida a su hijo número 11. Sus primeros seis hijos los tuvo con Justine Wilson, a quien conoció durante su estancia en la universidad de Queen en Canadá. Según Wilson, la relación fue desastrosa desde que se casaron, pues en una entrevista con Marie Claire, confesó que incluso bailando en su boda le dijo “yo soy el alfa de esta relación”, lo cual quiso reiterar en varias ocasiones obligándola a teñirse el cabello de rubio, haciendo todo lo posible para cubrir las cicatrices de sus cesáreas y “tratándola como una empleada”.

El final de la relación no fue mejor. Wilson se vió obligada a firmar un acuerdo postnupcial en el que renunciaba a todos sus beneficios como esposa, a excepción de su casa. Posteriormente, Vivian Jenna Wilson, hija trans de Elon (nacida como Xavier Alexander Musk), entró a juicio para su cambio de identidad así como para deshacerse del apellido de su padre, pues aunque no brindó detalles en los documentos expedidos, dejó en claro que no desea tener ninguna relación con el hombre más rico del mundo.

“Ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, escribió Vivian en los documentos que presentó para exigir su cambio de identidad.

