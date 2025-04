Eladio Carrión llevará a “DON KBRN” de Nueva York a Buenos Aires

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

“Estamos muy enfocados en las experiencias de los fanáticos, antes de los shows, durante los shows, los ‘meet and greet’ (oportunidades de convivencia), tal vez sea algo más especial que la otra ocasión”, señaló.

“DON KBRN”, lanzado a comienzos de abril, es el sexto álbum de Carrión y en él incluye su característico trap y uptempo. El álbum se colocó entre los primeros puestos de Spotify y Apple Music y también llegó a la lista Hot Latin Songs de Billboard gracias a sus sencillos “H.I.M.” y “Vetements”, el segundo con Myke Towers.

Todos sus visualizers fueron filmados en Japón.

“Hay un choque cultural muy grande y muy presente; a mí me encanta todo, de la comida, la gente, cómo te tratan, cómo tratan a los extranjeros, lo limpio que es todo...”, dijo Carrión sobre su experiencia en ese país. "No experimenté nada malo allá, todo fue perfecto, me encantó”.

El álbum concluye un ciclo de discos que incluye “3MEN2 KBRN”, “SEN2 KBRN, VOL. 2” y “Sen2 Kbrn, Vol. 1”. Las canciones de “DON KBRN” son en su mayoría recientes, hechas entre este año y el pasado.

“Yo no soy una persona de guardar un tema porque pienso que es un palo, siempre puedo seguir haciendo palos”, dijo Carrión sobre su estilo de trabajo.

“Romeo y Julieta” fue una de las primeras canciones que grabó en el álbum, pero al mismo tiempo fue una de las últimas que logró terminar. Estaba a un par de días de entregar el disco cuando en su estudio escucharon la grabación y le dijeron que se escuchaba como Quevedo.

“Esa canción, en particular el intro, el primer intro del coro, yo la había cantado y tenía la voz bien ronca, ni se parecía a mí, pero me gustaba cómo se escuchaba”, señaló. Le escribieron a Quevedo para preguntarle si podría grabar su parte ese mismo día y él no lo dudó. Ahora tiene más de 17 millones de escuchas en Spotify y 3,3 millones de vistas en YouTube.

Otro de sus temas es “Tiffany”, con Peso Pluma, que grabaron juntos en Los Ángeles y cuyo vizualizer grabaron en Japón. Y “AMG” con Young Miko que grabaron en Puerto Rico.

“Habíamos compartido varias veces, pero nunca habíamos quedado para hacer un tema”, dijo Carrión sobre la artista puertorriqueña. “Sentía que caía muy bien en el coro y en el tema, a mí me encanta cuando Miko trapea”.

Su estreno más reciente es el video de “Branzino” una colaboración con Big Sean cuyo video fue dirigido por STILLZ y grabado en Nueva York, con imágenes en blanco y negro y color.

