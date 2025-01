El rating de los Globos de Oro se mantiene estable con 10 millones de espectadores

Mona Fastvold, de izquierda a derecha, Ada Corbet y Brady Corbet, ganador del premio al mejor director por "The Brutalist", posan en la sala de prensa durante la 82ª edición de los Globos de Oro el domingo 5 de enero de 2025 en el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Foto AP/Chris Pizzello)

Pero los Globos estaban tambaleándose al borde de la cancelación hasta hace apenas dos años. Después de que The Los Angeles Times informara que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) no tenía miembros negros, Hollywood boicoteó la organización y los Globos de 2022 no salieron al aire. NBC transmitió la edición de 2023 y luego dejó de emitir la premiación.