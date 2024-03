El misterioso artista Invader podría atacar en los Juegos Olímpicos de París

Un mosaico del artista francés Invader flota en la Estación Espacial Internacional en 2015. Invader, uno de los artistas franceses más populares, ha pegado mosaicos en las paredes de la capital francesa, el mundo e incluso los ha llevado a la Estación Espacial Internacional. (Samantha Cristoforetti/ESA-NASA vía AP) ESA/NASA

Un mosaico del artista francés Invader que ilustra a Napoleón en una calle de Fontainebleau, al sur de París, el jueves 29 de febrero de 2024. Invader, uno de los artistas franceses más internacionales, ha pegado mosaicos en las paredes de la capital francesa, el mundo e incluso los ha llevado a la Estación Espacial Internacional. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un mosaico del artsita francés Invader que ilustra al jazzista Django Reinhardt en una calle de Samois-sur-Seine, en el sur de París el viernes 1 de marzo de 2024. Invader, uno de los artistas franceses más internacionales, ha pegado mosaicos en las paredes de la capital francesa, el mundo e incluso los ha llevado a la Estación Espacial Internacional. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El director de seguridad del Cetro de Arte Pompidou, Alexandre Aumis, de pie con el 1.500o mosaico del artista francés Invader en la ciudad, arriba al centro, en París, el viernes 1 de marzo de 2024. Invader, uno de los artistas franceses más internacionales, ha pegado mosaicos en las paredes de la capital francesa, el mundo e incluso los ha llevado a la Estación Espacial Internacional. (Foto AP/Thibault Camus) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.