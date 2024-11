El Malilla, Jay Wheeler y Rels B ponen el ritmo en el segundo día del Flow Fest

El cantante puertorriqueño Chencho Corleone durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cantante estadounidense Becky G durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante estadounidense Arcángel durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante español Rels B durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Fans cantan en el concierto del cantante español Rels B durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano El Malilla durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan con una bandera mexicana que dice "Te amo Jay" en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El cantante colombiano Blessd, centro, durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una fan con una sudadera del cantante mexicano El Malilla durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México el domingo 24 de noviembre de 2024. (Foto AP/Félix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

