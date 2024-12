El Festival de Cine de Sundance presenta su programa con Jennifer Lopez, Questlove y más

En esta imagen proporcionada por el Instituto Sundance, el músico Sly Stone de la película "SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius)" de Ahmir "Questlove" Thompson, una selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Stephen Paley/Sundance Institute vía AP) news or editorial coverage of Sundance Institute programs. Photos must be accompanied by a credit to the photographer and/or 'Co

En esta imagen proporcionada por el Instituto Sundance, una escena de "2000 Meters to Andriivka" de Mstyslav Chernov, una selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Mstyslav Chernov/Sundance Institute vía AP) news or editorial coverage of Sundance Institute programs. Photos must be accompanied by a credit to the photographer and/or 'Co

Tonatiuh, izquierda, y Diego Luna en una escena de "Kiss of the Spider Woman" de Bill Condon, selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Sundance Institute via AP) editorial use only. mandatory credit

En esta imagen proporcionada por el Instituto Sundance muestra a la protagonista del documental Marlee Matlin en una escena de "Marlee Matlin: Not Alone Anymore", de Shoshannah Stern, una selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Sundance Institute via AP) mandatory credit to Sundance Institute and Photographer. For editorial Use Only.

En esta imagen proporcionada por el Instituto Sundance, de izquierda a derecha, Kelly Marie Tran, Lily Gladstone, Han Gi-Chan y Bowen Yang en "The Wedding Banquet", de Andrew Ahn, una selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Luka Cyprian/Sundance Institute via AP) editorial use only. Mandatory credit.

Esta imagen publicada por el Instituto Sundance muestra una imagen de "Ricky" de Rashad Frett, una selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. (Rashad Frett/Instituto Sundance vía AP) editorial Use. mandatory credit