El exproductor de Nickelodeon Dan Schneider demanda a creadores de “Quiet on Set”

ARCHIVO - Dan Schneider, centro, acepta recibe un premio en Los Ángeles el 29 de marzo de 2014. Schneider demandó a los creadores de "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" el miércoles 1 de mayo de 2024, alegando que los creadores del documental implicaron indebidamente que abusó sexualmente de actores menores de edad con los que trabajó. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)

“La representación de Schneider en ‘Quiet on Set’ es un acto criminal premeditado”, dice la demanda. “Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de menores de edad trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, lo que es más importante, no era un abusador sexual de menores”.