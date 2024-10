DreamWorks Animation cumple 30 años

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures una escena de "Wild Robot" de DreamWorks Animation. (DreamWorks Animation/Universal Pictures via AP)

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, Roz, con la voz de Lupita N'yongo, izquierda, y Brightbill, con la voz de Kit Connor, en una escena de "Wild Robot" de DreamWorks Animation. (DreamWorks Animation/Universal Pictures via AP)

Una inscripción de Val Kilmer, miembro del elenco de la película animada de DreamWorks de 1998 "The Prince of Egypt" ("El Príncipe de Egipto"), aparece en una pared de firmas de la sede original de DreamWorks en Universal Studios, el miércoles 25 de septiembre de 2024, en DreamWorks Animation. en Glendale, California. (Foto AP/Chris Pizzello) 2024 Invision

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, Roz, con la voz de Lupita N'yongo, al fondo, y Brightbill, con la voz de Kit Connor, en una escena de "Wild Robot" de DreamWorks Animation. (DreamWorks Animation/Universal Pictures via AP)

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, una escena de "Wild Robot" de DreamWorks Animation. (DreamWorks Animation/Universal Pictures via AP)

El libro para niños de Peter Brown sobre un robot inteligente que vive en la naturaleza, había estado en el estante de DreamWorks Animation por un tiempo. Nadie lo había entendido del todo. Luego, Sanders, el hombre detrás de las películas animadas de “Lilo & Stitch” y “How to Train Your Dragon” (“Cómo entrenar a tu dragón”), apareció.

Su visión, sin embargo, era diferente de la norma: la historia comenzaba sin diálogos enérgicos y no seguía los ritmos tradicionales. También quería adoptar un estilo de animación que fusionara la calidez analógica de la ilustración con las capacidades de imágenes generadas por computadora, lo que finalmente fue tecnológicamente posible. Antes de profundizar demasiado, necesitaba asegurarse de que el estudio estuviera de acuerdo.

“The Wild Robot” se estrenó en el primer puesto de taquilla en Estados Unidos este fin de semana, aprovechando una ola de elogios de la crítica. Sanders no lo sabía en ese momento, pero también estaba en juego algo más grande: “The Wild Robot” es el estreno del 30 aniversario del estudio.

No hace mucho tiempo DreamWorks era el chico nuevo de la cuadra. Fundado por Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg y David Geffen, en octubre de 1994, era el primer estudio nuevo en 60 años. Desde su primer lanzamiento animado “Antz” ("Hormiguitaz"), en 1998, DreamWorks Animation ha estrenado 49 largometrajes que han recaudado más de 17.000 millones de dólares en taquilla. Tienen franquicias importantes, como “Shrek”, que se convirtió en la primera película animada ganadora del Oscar, “Kung Fu Panda” y “How to Train Your Dragon”, series de televisión originales y ganadoras de un Emmy.