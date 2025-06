Disney y Universal demandan a Midjourney, empresa de IA, por infracción de derechos de autor

La demanda, presentada en la corte federal de distrito en Los Ángeles, afirma que Midjourney pirateó las bibliotecas de los dos estudios de Hollywood para generar y distribuir "infinitas copias no autorizadas" de sus famosos personajes, como Darth Vader de Star Wars y los Minions de Despicable Me.

"Midjourney es el ejemplo perfecto de un ventajista de derechos de autor y un pozo sin fondo de plagio. La piratería es la piratería, y si una imagen o video infractor se hace con IA u otra tecnología no lo hace menos infractor", afirman las compañías en la demanda.

Midjourney no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles.

En una entrevista de 2022 con The Associated Press, David Holz, CEO de Midjourney, describió su servicio de creación de imágenes como "algo así como un motor de búsqueda" que recopila una amplia gama de imágenes de todo internet. Comparó las preocupaciones sobre derechos de autor de la tecnología con cómo tales leyes se han adaptado a la creatividad humana.

"¿Puede una persona mirar la imagen de otra, aprender de ella y crear una imagen similar?", preguntó Holz. "Obviamente, está permitido para las personas, y si no lo estuviera, destruiría toda la industria del arte profesional, probablemente también la industria no profesional. En la medida en que las IA aprenden como las personas, es prácticamente lo mismo, y si las imágenes resultan diferentes, parece que no hay problema".