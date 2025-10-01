Destino anuncia demanda millonaria contra Otaola: exige 3 millones de dólares por difamación

La confrontación pública entre el influencer dominicano Destino Positivo (Destino Tolk) y el presentador cubano Alexander Otaola suma un nuevo capítulo. Este martes, Destino anunció que presentará una demanda millonaria contra Otaola, a quien acusa de difamación tras unas declaraciones emitidas en su programa.

En un video compartido en sus redes sociales, Destino aseguró que su abogado, Karel Suárez , ya ha salido victorioso en litigios previos contra Otaola y su representante legal, y advirtió que ahora busca una indemnización de tres millones de dólares .

El conflicto surge a raíz de una entrevista concedida por el creador de contenido Abejas Meme a Otaola. Durante la conversación, el influencer cubano insinuó que el presentador Frank Abel , quien hasta julio pasado formaba parte del equipo de Destino Tolk, no participaba en su show El Mañanero porque allí no se consumían drogas.

“Él no viene porque aquí no hay una raya de perico, no hay nada. Nosotros no somos como Destino, que le incitamos ese tipo de cosa”, dijo Otaola en aquella ocasión.

Las palabras fueron interpretadas por Destino como una acusación directa de que suministraba drogas a su equipo de trabajo, lo que lo llevó a anunciar acciones legales.

“En pocas palabras, él me dijo que yo le daba droga a Frank Abel para que trabaje aquí, que prácticamente eso es un intercambio”, señaló el dominicano.

Otaola resta importancia

Por su parte, Otaola respondió con ironía a la amenaza legal y aseguró que no está preocupado.

“Ay, Destino está promocionando una bebida energizante y necesita escándalo conmigo, porque el único que le vende su programa soy yo”, expresó en su espacio.

La salida de Frank Abel

El enfrentamiento se da en un contexto marcado por la salida de Frank Abel del programa Destino Tolk. En julio, el locutor cubano anunció su retiro voluntario de los medios, alegando problemas de salud, un proceso judicial en la corte de Migración y asuntos personales.

“Decidí tomarme un descanso. Mis nervios no me dan para grabar con la preocupación que tengo. Estoy atendiéndome médicamente, necesito tiempo con mi familia y con el apoyo más verdadero”, explicó entonces en sus redes.

Destino, sin embargo, aclaró que las puertas de su proyecto continúan abiertas para Frank Abel, y que podrá reincorporarse cuando lo considere oportuno.

Un pleito que escala

La disputa entre Destino y Otaola, marcada por acusaciones, indirectas y transmisiones en vivo, ahora pasará al terreno judicial con una demanda que, de concretarse, podría convertirse en uno de los procesos legales más mediáticos en el mundo del entretenimiento digital cubano y dominicano.