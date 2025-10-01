Cierre del Gobierno en Estados Unidos: Demócratas rechazan propuesta y se recrudece la disputa contra Trump

El Capitolio al anochecer mientras demócratas y republicanos en el Congreso intercambian acusaciones después de negarse a ceder en su disputa presupuestaria, el martes 30 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El Senado de Estados Unidos no logró aprobar ninguna de las propuestas presentadas para evitar el cierre del Gobierno federal, lo que ha llevado a una nueva parálisis presupuestaria en Washington, la primera desde enero de 2019, también bajo la presidencia de Donald Trump .

El plan presupuestario impulsado por Trump, que extendía el gasto público hasta el 21 de noviembre, obtuvo 55 votos a favor , respaldado por todos los senadores republicanos —excepto Rand Paul (Kentucky)— y tres demócratas: Catherine Cortez Masto (Nevada), John Fetterman (Pensilvania) y Angus King (Maine). Sin embargo, se quedó a cinco votos de los 60 necesarios para su aprobación.

Al conocerse el resultado, la Casa Blanca responsabilizó directamente al Partido Demócrata y lo acusó de poner en riesgo la estabilidad del país por “intereses ideológicos”.

“Los demócratas han provocado oficialmente un cierre total del Gobierno, orquestado por los lunáticos de la izquierda radical que controlan su partido. Tienen a la nación como rehén para apaciguar a su base”, señaló la Administración Trump en un comunicado.

El vicepresidente JD Vance compareció ante la prensa junto con la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt , para reiterar que los demócratas impusieron demandas “inaceptables” como condición para aprobar el presupuesto.

El líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer (d) y el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries en la Casa Blanca en Washington el 27 de febrero del 2024. (AP foto/Andrew Harnik)

“Nos dijeron que sacarían al Gobierno de la parálisis presupuestaria solo si destinamos miles de millones de dólares a la atención médica de inmigrantes indocumentados. Esa es una propuesta ridícula”, afirmó Vance.

El vicepresidente aseguró que incluso algunos senadores demócratas han reconocido en privado que la postura de su partido es insostenible.

La respuesta demócrata

Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, responsabilizó al presidente Trump y a los republicanos por el cierre, asegurando que lo que está en juego no es la inmigración, sino la protección de la atención médica para los estadounidenses.

“Es 1 de octubre y es el primer día del cierre del Gobierno de Donald Trump. Los republicanos se negaron a proteger la atención sanitaria del pueblo estadounidense. No es radical defender que las familias no vean duplicarse sus primas médicas”, declaró Schumer.

El senador calificó de “mentira” la narrativa republicana de que los demócratas buscan beneficiar a los inmigrantes indocumentados, insistiendo en que la verdadera discusión es sobre el costo de los seguros médicos y los subsidios a la salud.

Un cierre con fuerte impacto político

Este cierre de Gobierno representa un nuevo choque frontal entre la Casa Blanca y la oposición demócrata en el Congreso. Mientras la administración Trump acusa a la izquierda de anteponer su agenda ideológica a los intereses del país, los demócratas responsabilizan al presidente por negarse a negociar en materia de salud.

El pulso político recién comienza y podría tener consecuencias significativas en la agenda legislativa y en el clima electoral de los próximos meses.