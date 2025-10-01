americateve

Euro

El euro rompe la barrera de los 500 CUP en el mercado informal cubano: nuevo golpe al peso

Se trata de un récord absoluto y de una jornada histórica en el mercado informal cubano, pues por primera vez desde que elTOQUE documenta los altibajos de las divisas en la isla, ninguna moneda había alcanzado semejante valor de venta.

Por Redacción América Noticias Miami
Díaz Canel Euro

El mercado informal de divisas en Cuba registró este martes 30 de septiembre de 2025 un hecho sin precedentes: el euro superó los 500 pesos cubanos (CUP) en su cotización paralela, según la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) publicada por elTOQUE. Se trata de un récord histórico que confirma la profunda depreciación del peso cubano y el avance de la dolarización de la economía.

Escalada sin freno en el mercado paralelo

El nuevo nivel del euro llega pocas semanas después de que el dólar estadounidense se consolidara en torno a los 400 CUP, mientras la Moneda Libremente Convertible (MLC) cayó por debajo de los 200 CUP en los intercambios no oficiales.

La brecha con la tasa oficial sigue aumentando: el Estado mantiene el euro en torno a los 130 CUP por unidad, pero en la práctica los ciudadanos y negocios pequeños deben acudir a las redes sociales y al mercado informal para conseguir la divisa, pagando casi cuatro veces más.

Screenshot 2025-10-01 at 3.41.04PM

Cómo se calcula la TRMI

La TRMI se construye a partir de un sistema automatizado que recopila cientos de anuncios de compraventa de divisas en grupos de redes sociales y páginas de clasificados. Posteriormente, un algoritmo elimina valores extremos y calcula la mediana de las ofertas restantes, ofreciendo así una tasa de referencia que refleja las transacciones reales en la economía cubana.

Desde su inicio en enero de 2021, la TRMI nunca había registrado un precio tan alto para el euro.

Un récord con implicaciones históricas

En un análisis reciente, elTOQUE subrayó que este récord marca “la acelerada depreciación de la moneda nacional y la creciente dolarización de la economía cubana”.

El valor de 500 CUP por euro “no tiene precedentes en la historia reciente de la isla”. Ni siquiera en el Período Especial de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, se registraron niveles semejantes de devaluación, recordó la publicación.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) atribuye esta situación a los desequilibrios estructurales de la economía: contracción del PIB, crisis energética, caída del turismo, falta de inversiones productivas, dolarización del comercio interno y concentración de divisas en conglomerados militares.

Factores que impulsan la demanda de euros

Además del deterioro económico, la emigración masiva ha debilitado aún más el aparato productivo y fiscal del país, lo que también empuja la demanda de divisas.

El euro, en particular, gana terreno frente al dólar por la estabilidad que ofrece a quienes tienen vínculos familiares o comerciales con Europa, así como a quienes viajan al continente.

Polémica en torno a la TRMI

El Gobierno cubano ha intentado desacreditar la metodología de la TRMI, argumentando que alimenta la especulación. Sin embargo, elTOQUE señala que su sistema cuenta con el aval de economistas independientes

y ha sido citado en publicaciones académicas internacionales, como la revista Applied Economics del Reino Unido.

Mientras tanto, para la población cubana el dato es mucho más que un indicador: significa que cada día resulta más difícil acceder a divisas y que el peso cubano pierde aceleradamente su capacidad de compra.

