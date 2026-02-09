Denuncian golpiza a "El Chulo" en Alligator Alcatraz: exigen investigación por abuso en centro de ICE

Compartir en:









FLORIDA, EE. UU. — Familiares, defensores de derechos humanos y activistas exigen una investigación inmediata luego de que se difundieran denuncias de que el reguetonero cubano Abel Díaz Rodríguez “El Chulo” fue golpeado violentamente dentro del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, operado por Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Homestead, Florida.

La denuncia se viralizó en redes sociales a través de publicaciones compartidas por allegados del artista, que aseguran que fue sacado de su celda sin justificación y agredido físicamente después de protestar por la falta de atención médica para un detenido diabético. La queja también señala que las autoridades del centro habrían fotografiado repetidamente sus tatuajes en un intento por vincularlo falsamente con pandillas, específicamente “Latin Kings”, lo que sus allegados describen como una acusación infundada.

Exigen investigación y respeto a derechos humanos La denuncia involucra también a otros detenidos, incluidos Yunier Rojas, Jorge Luis Díaz, Carlos Ponce, Oniel Gómez y Guillermo Nápoles, quienes serían testigos de los hechos y han pedido una investigación inmediata y transparencia sobre lo ocurrido en el centro de inmigración.

La queja se produce apenas días después de que El Chulo rompiera el silencio desde Alligator Alcatraz, describiendo en una llamada telefónica las condiciones extremas dentro del centro —incluida la falta de medicamentos para presos con condiciones médicas— y afirmando que es “lo peor que ha vivido en su vida”.

El chulo Acusaciones de maltrato e incumplimiento de atención Las publicaciones señalan que en el centro de ICE no se suministran medicamentos necesarios, que los internos solo pueden ducharse dos veces por semana y que hay luces encendidas constantemente, dificultando el sueño, según testimonios previos recogidos en reportes recientes sobre Alligator Alcatraz.

Defensores de derechos humanos han denunciado, en repetidas ocasiones, condiciones inhumanas y falta de atención médica básica en ese centro de detención, donde incluso otros migrantes han protagonizado protestas o huelgas de hambre en semanas pasadas