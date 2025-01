Dentro de los Globos de Oro: Lo que no viste en televisión

Sin pantallas de televisión transmitiendo el espectáculo en vivo, era fácil perderse las indicaciones de los comerciales y las categorías. Así fue como Margaret Qualley accidentalmente se perdió el momento del triunfo de su coprotagonista Demi Moore y su emotivo discurso.

Para los espectadores en casa, los cortes comerciales pueden parecer una eternidad, pero en la sala nunca hay tiempo suficiente: para ir al baño, para conseguir una bebida en el bar (las mesas solo tenían champán, vino y agua), o para charlar. Pero se hacen esfuerzos para volver a donde necesitas estar antes de que el reloj de cuenta regresiva llegue a cero.

Después de su bocado de sushi, Urban encontró el camino de regreso con Nicole Kidman y al grupo de “Wicked”, pasando bastante tiempo hablando animadamente con Ariana Grande. Fueron interrumpidos para posar para una foto, pero pronto retomaron la plática donde la dejaron. Cerca, Cara Delevingne se acercó a saludar a Cynthia Erivo, mientras Kidman era saludada por Naomi Watts.

En un nivel diferente, Daniel Craig se detuvo para felicitar a Jessica Gunning, ganadora por “Baby Reindeer”. “Eso fue increíble”, dijo Craig. Gunning apenas pudo pausar para procesar el momento con el ex James Bond antes de que alguien más le pidiera una selfie.

Zoe Saldaña y Ali Wong también intercambiaron felicitaciones, antes de que Saldaña viera a la poderosa publicista de Netflix, Lisa Tabak, soltando un grito y corriendo a abrazarla.

Si uno no logra volver a su asiento en el piso principal antes de que termine el corte comercial, los amables guardias de seguridad colocan una cuerda y retienen a los invitados, sin importar cuán famosos sean. En cualquier momento durante el espectáculo, podrías encontrar a varias caras famosas esperando volver a sus asientos. Pero Emma Stone, con su corte de pelo pixie, logró escabullirse, corriendo grácilmente hacia su mesa mientras se leían los nominados al mejor filme animado.

Guadagnino no tuvo tanta suerte y pasó las siguientes categorías en el corral de espera, soltando un sonido emocionado cuando ganó “Flow”. Durante la siguiente categoría, mejor director, aplaudió entusiasmado cuando se leyó el nombre de Payal Kapadia. La directora de “All We Imagine As Light” ("La luz que imaginamos") no ganó el premio; Brady Corbet lo hizo por “The Brutalist” ("El brutalista").

Kate Winslet se quitó sus tacones altos negros mientras salía del salón de baile, llevándolos casualmente en la mano y caminando descalza sobre la alfombra hacia el vestíbulo. Muchas celebridades rápidamente salieron de la sala, algunas dirigiéndose a fiestas posteriores en el hotel, otras a casa. Keira Knightley y su esposo James Righton se quedaron mucho tiempo después en el vestíbulo poniéndose al día con la estrella de “The Brutalist”, Felicity Jones, mientras Selena Gomez y Benny Blanco atendían solicitudes de autógrafos de los fans.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press