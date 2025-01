“Den of Thieves 2: Pantera” debuta al frente de la taquilla; “Better Man” fracasa

“Den of Thieves 2″, que tuvo un presupuesto de alrededor de 40 millones de dólares, fue un poco más costosa de producir. A la audiencia le gustó lo suficiente, otorgándole una calificación de “B+” en CinemaScore. Las críticas (58% fresco en Rotten Tomatoes) no fueron particularmente buenas. Pero contó como el primer estreno número 1 de Lionsgate desde “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” en noviembre de 2023.