Dakota Johnson y S.J. Clarkson se adentran en el thriller psicológico en “Madame Web”

Dakota Johnson llega al estreno de "Madame Web" el lunes 12 de febrero de 2024 en Regency Village Theatre en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision

La directora S.J. Clarkson posa durante una sesión para promover la película "Madame Web" en Londres el miércoles 31 de enero de 2024. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Invision

En esta imagen proporcionada por Sony Pictures, Dakota Johnson, izquierda, en una escena de "Madame Web". (Columbia Pictures/Sony vía AP) © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Sony Pictures, Isabela Merced, de izquierda a derecha, Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor, en una escena de "Madame Web". (Columbia Pictures/Sony vía AP) © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

En esta imagen proporcionada por Sony Pictures, Dakota Johnson, en una escena de "Madame Web". (Columbia Pictures/Sony vía AP) © 2023 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. S

Dakota Johnson, izquierda, y Sydney Sweeney llegan al estreno de "Madame Web" el lunes 12 de febrero de 2024 en Regency Village Theatre en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision

Sydney Sweeney, izquierda, y Dakota Johnson llegan al estreno de "Madame Web" el lunes 12 de febrero de 2024 en Regency Village Theatre en Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision

Celeste O'Connor, de izquierda a derecha, Sydney Sweeney, Dakota Johnson e Isabela Merced llegan al estreno de "Madame Web" el lunes 12 de febrero de 2024 en Regency Village Theatre en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision

Celeste O'Connor, izquierda, e Isabela Merced llegan al estreno de "Madame Web" el lunes 12 de febrero de 2024 en Regency Village Theatre en Los Angeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) 2024 Invision