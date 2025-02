Conoce al músico que enseñó a Timothée Chalamet a tocar la guitarra como Bob Dylan

Como guitarrista que ha actuado con Simon & Garfunkel, Bette Midler y David Johansen, así como producciones de Broadway como “Hairspray” y “Ain’t Too Proud to Beg”, Saltzman se ha convertido en un especialista para enseñar a los actores a tocar música para sus papeles. Además de Chalamet, sus recientes alumnos incluyen a Adam Driver y Sadie Sink de “Stranger Things”.

Por recomendación de un compañero músico, Saltzman recibió una llamada de un estudio de cine hace aproximadamente una década. Él admite haber estado de mal humor mientras las negociaciones se prolongaban. “Casi hice todo lo posible para convencerlos de que no me contrataran”, dijo.

Ella necesitaba aprender a tocar la guitarra eléctrica para su papel protagónico en la película de 2015 “Ricki and the Flash” ("Ricki and the Flash: entre la fama y la familia"), en la que interpreta a una rockera envejecida que intenta mantener su carrera y su vida en orden tras una serie de decepciones.