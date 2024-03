Concierto de Shakira desde Times Square tendrá especial en ViX

Shakira en la fiesta de lanzamiento de su álbum "Las mujeres ya no lloran," la madrugada del viernes 22 de marzo de 2024, en Hollywood, Florida. El concierto de lanzamiento del álbum de Shakira desde Times Square en Nueva York tendrá un especial que podrá ser visto en forma gratuita en la plataforma de streaming ViX a partir del 30 de marzo. (Foto AP/Michael Laughlin) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

