Con música, Depeche Mode recuerda a Andy Fletcher en el Foro Sol

El concierto avanzó con otro de sus nuevos temas, “Wagging Tongue”, y con clásicos como “Walking in My Shoes”, “It’s No Good”, “Everything Counts” y “Precious”, que hicieron corear a los 65.000 asistentes al concierto con entradas agotadas.

Entre canción y canción, Gahan gritaba “los amo” y “gracias”, pero no había un atisbo de palabras para Fletcher. Hasta que llegó “World in My Eyes” y tras los primeros acordes apareció, como en otras presentaciones de la gira, una fotografía en blanco y negro de Fletcher cuando era joven, a la que sobrepusieron otra imagen de esa misma serie en la que se tapa el ojo derecho con la mano. El público ovacionó. La canción era favorita de Fletcher.

Otros de los temas más celebrados fueron “A Pain That I’m Used To”, “I Feel You”, “Enjoy the Silence”, “Never Let Me Down Again” y “Personal Jesus” (la última que tocaron). También hubo “lados b” como “Sister Of Night” y “Stripped”. Pero la que desató definitivamente la locura y el baile fue “Just Can’t Get Enough” de su álbum “Speak & Spell” de 1981.

Hacia el final de la presentación, Gahan y Gore cantaron casi a capela “Waiting for the Night”, mientras las gradas y la pista se iluminaban con las luces de los celulares del público. Los músicos sellaron la canción con un abrazo de amistad que se sintió como un alivio y una promesa de volverlos a ver pronto.

