Céline Dion cancela conciertos europeos por enfermedad

“Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más”, dijo la cantante en un comunicado en las redes sociales. “Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero estar de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes seguir posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario nuevamente”.

“Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, dijo.