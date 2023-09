Britney Spears recordó las sensación al cantar con una serpiente pitón enroscada en su cuello

“Una de mis actuaciones favoritas fue con una pitón albina... Todavía recuerdo lo asustada que me sentí cuando me entregaron esta serpiente y subí al escenario”, escribió Britney en sus redes junto al video de esta histórica presentación. La cantante además, aseguró que brindará todos los detalles del show en The Woman in Me, su libro autobiográfico que llegará el 24 de octubre.