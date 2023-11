Brad Pitt ya habla de Inés de Ramón como "su novia"

“He tenido momentos en los que he visto imágenes de hace años y he pensado, ‘Ese chico parece estar bien’, pero no me sentía así por dentro. Me pasé la mayor parte de los 90 escondido y fumando marihuana. Estaba demasiado incómodo con tanta atención. Y entonces, llegué a un punto en el que me di cuenta de que me estaba encarcelando a mí mismo. Ahora, salgo y vivo la vida. Y generalmente la gente es bastante cool”.