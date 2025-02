Beyoncé gana el Grammy al álbum del año por "Cowboy Carter"

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Los premios Grammy se exhiben en el Grammy Museum Experience en Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Kendrick Lamar, izquierda, recibe el premio a la grabación del año por "Not Like Us" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles. Mustard mira desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello) Invision

“Vamos a dedicar esto a la ciudad”, dijo Lamar antes de mencionar a los barrios del área de Los Ángeles.

Es el segundo sencillo de hip hop que gana en esta categoría. El primero fue “This Is America” de Childish Gambino.

The Weeknd reparó su difícil relación con los Grammy con un número musical sorpresa de su nuevo sencillo, “Cry For Me” y “Timeless” con Playboi Carti.

Su decisión es un reflejo directo de los cambios que ha realizado la Academia de la Grabación para diversificar su organismo de votación, dijo el director ejecutivo Harvey Mason jr. en su introducción. The Weeknd había criticado abiertamente la organización de los Grammy, desde 2020, cuando escribió en Twitter: “Los Grammy siguen siendo corruptos”.

Fue sólo una de las muchas sorpresas agradables de la noche en la que Chappell Roan fue nombrada mejor nuevo artista.

Roan leyó un discurso de un cuaderno, dirigiéndose a los grandes sellos discográficos y a la industria musical, instruyéndoles a “ofrecer un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo”. Luego describió cómo lo contrataron siendo menor de edad, cómo la despidieron y cómo ingresó a la fuerza laboral durante el COVID-19 sin experiencia ni atención médica. Les pidió que trataran a los artistas como “empleados valiosos”.

“Nosotros respaldamos a las discográficas, pero ¿ustedes nos respaldan a nosotros?”, concluyó su discurso.

En uno de los momentos más grandes de la noche, Taylor Swift presentó el premio al mejor álbum country a Beyoncé, quien se convirtió en la primera mujer negra en ganar en la categoría.

“El género es una palabra fría para mantenernos en nuestro lugar como artistas”, dijo en su discurso. “Todavía estoy en shock. Muchas gracias por este honor”.

Beyoncé comenzó la noche como la nominada principal.

Un poco del salvaje oeste, un poco de West Hollywood. Roan trajo una versión rockera de su “Pink Pony Club” al escenario de los Grammy. Acompañada por una cuadrilla de payasos vaqueros bailarines, cantó desde lo alto de un caballo rosa gigante.

Al incorporar los incendios forestales a lo largo de la gala, los Grammy pusieron el foco en la resiliencia de la ciudad.

El discurso de apertura del anfitrión Trevor Noah estuvo dedicado a los afectados por los incendios, prometiendo un espectáculo que celebraría “la ciudad que nos dio tanta de esa música”. Los Grammy también asignaron tiempo de sus anuncios para negocios locales afectados por los incendios.

Cuando la gala se acercaba a su fin, Noah anunció que se habían recaudado 7 millones de dólares en donaciones para a los esfuerzos de socorro.

En un escenario diseñado para parecerse a las montañas de Los Ángeles, Billie Eilish, una orgullosa angelina, y su hermano y colaborador Finneas interpretaron su éxito “Birds of a Feather”. Fue una de las varias maneras en que la gala buscó rendir homenaje a la ciudad. “Te amamos LA”, le dijo ella a la multitud al final del set.

La ceremonia comenzó con una poderosa actuación de apertura de “I Love L.A.” de Randy Newman por Dawes, cuyos miembros fueron directamente afectados por el incendio de Eaton, respaldados por John Legend, Brad Paisley, Sheryl Crow, Brittany Howard y St. Vincent.

El primer premio televisado de los Grammy 2025 fue para Doechii al mejor álbum de rap por “Alligator Bites Never Heal”.

Las lágrimas fueron inmediatas. “Esta categoría se introdujo en 1989. Ganaron dos mujeres, Lauryn Hill... - dijo, corrigiéndose. - Ganaron tres mujeres. Lauryn Hill, Cardi B y Doechii”.

Will Smith presentó un homenaje al legendario productor Quincy Jones. “En sus 91 años, Q tocó innumerables vidas, pero tengo que decir que cambió la mía para siempre”, dijo. “Probablemente, ni siquiera sabrían quién es Will Smith sin Quincy Jones”. Jones murió en noviembre a los 91 años.

La estrella de “Wicked” Cynthia Erivo, acompañada por Herbie Hancock al piano, cantó “Fly Me to the Moon” de Frank Sinatra. Luego vinieron Lainey Wilson y Jacob Collier con “Let the Good Times Roll”, seguidos por Stevie Wonder y Hancock tocando “Bluesette” y “We Are The World”. Para este último, se unieron cantantes estudiantes de dos escuelas que se perdieron en los incendios del área de LA.

Luego, Janelle Monae con una inspirada interpretación de “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, recordó a Michael Jackson en un esmoquin brillante, haciendo el paso del hombre en la Luna sin esfuerzo.

“Now and Then” de The Beatles, que utiliza tecnología de IA, se llevó el premio a la mejor interpretación de rock. Sean Lennon aceptó el premio en nombre de su padre John Lennon. “En lo que a mí respecta, es la mejor banda de todos los tiempos”, dijo sobre The Beatles.

Los ganadores primerizos fueron abundantes. Incluyeron a Carpenter, Roan, Doechii, Charli xcx, la compositora Amy Allen, el astro de la música mexicana Carin León, la banda de metal francesa Gojira y la artista de folk country Sierra Ferrell.

Anthony Kiedis y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers lideraron al público para interpretar brevemente su éxito “Under the Bridge”, recordando a la multitud que “apoyen a sus amigos y vecinos mientras reconstruyen sus vidas”, dijo Kiedis. Luego presentaron el premio al mejor álbum vocal pop a Carpenter por “Short n’ Sweet”.

“Realmente no esperaba esto”, dijo. “Este es mi primer Grammy, así que voy a llorar”. (En realidad era su segundo, pero el premio anterior se entregó en la ceremonia previa a la gala televisada a la que muchos artistas no asisten). Carpenter también tuvo una presentación.

Shakira ganó el premio al mejor álbum de pop latino por “Las mujeres ya no lloran” y dio un poderoso y breve discurso. “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, dijo.

Lady Gaga y Bruno Mars se unieron para una versión de “California Dreamin’”. Más tarde, SZA les presentó el premio a mejor interpretación de dúo/grupo pop por “Die With A Smile”.

“Las personas trans no son invisibles. ... La comunidad queer merece ser elevada”, dijo Gaga en su discurso.

Alicia Keys fue galardonada con el Premio al Impacto Global Dr. Dre “DEI no es una amenaza, es un regalo”, dijo en su discurso, haciendo referencia a los programas de diversidad, equidad e inclusión que recientemente han sido eliminados por el gobierno de Estados Unidos y corporaciones importantes”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press