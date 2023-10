Bad Bunny y Peso Pluma se llevan primeros Premios Billboard de la Música Latina

El cantante Bad Bunny con el premio a canción del año, ventas, por "Tití me preguntó" en los Premios Billboard de la Música Latina, el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Karol G reacciona tras ganar el premio “Top Latin Album” del año por “Mañana será bonito” en los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Justin Quiles, centro, durante su número musical en los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Marta Lavandier) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Bad Bunny saluda al llegar a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Yandel llega a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Nicki Nicole llega a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 5 de octubre de 2023, en Coral Gables, Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.