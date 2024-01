Ayo Edebiri, Gomez y Rhea Seehorn iluminan la alfombra de los Emmy

Doris Bowman, izquierda, y Anthony Anderson llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Anthony Anderson llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Giancarlo Esposito, izquierda, y Mitch Messinger llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) EMMY-MODA

Kourtney Kardashian, izquierda, y Travis Barker llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Kourtney Kardashian, izquierda, y Travis Barker llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Aubrey Plaza llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Aubrey Plaza llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Aubrey Plaza llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Issa Rae llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Issa Rae llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Cristo Fernández llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP))

Suki Waterhouse llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Janelle James posa en la alfombra de la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Images) 2024 Invision

Dan Harmon, de izquierda a derecha, Ken Jeong, y Tran Jeong llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Dominique Fishback llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Daniel Radcliffe, izquierda, y "Weird Al" Yankovic llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Sarah Snook llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Ali Wong llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Hannah Waddingham llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Colman Domingo llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Selena Gomez llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Selena Gomez llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Jennifer Coolidge llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Martin Short, de izquierda a derecha, Selena Gomez, y Steven Martin llegan a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Hannah Waddingham llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Ayo Edebiri llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Rhea Seehorn llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niecy Nash-Betts ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película para la televisión por "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story" posa en la sala de prensa de la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Niecy Nash-Betts, ganadora del premio a mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película para la televisión por "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", posa en la sala de prensa de la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jenna Ortega llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Jenna Ortega llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Cristo Fernandez llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP))

Jennifer Coolidge llega a la 75a edición de los Premios Emmy el lunes 15 de enero de 2024 en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.