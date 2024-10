Artistas venezolanos comparten sus vivencias sobre la difícil realidad de su país desde el exilio

Elena Rose: música como luz Elena Rose, por su parte, resaltó su compromiso de iluminar a través de su música y letras. Además, expresó su deseo de apoyar a artistas venezolanos, brindándoles consejos para navegar por la industria musical fuera del país. "Siempre les digo que porque tengan hambre no tienen que conformarse con cualquier cosa", dijo.

