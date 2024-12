Artista revelación AP: Nicholas Alexander Chavez se siente mejor entre "acción" y "corte"

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a los artistas revelación del año 2024 de AP. Fred Hechinger, desde arriba a la izquierda, Maleah Joi Moon, Nicholas Alexander Chavez, Adria Arjona, Myha'la, Aaron Pierre y Glorilla. (Foto AP) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Esta combinación de fotografías muestra a los artistas revelación de 2024 de AP. Fred Hechinger, desde arriba a la izquierda, Maleah Joi Moon, Nicholas Alexander Chavez, Adria Arjona, Myha'la, Aaron Pierre y Glorilla. (Foto AP) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

El miembro del grupo informal de actores de Ryan Murphy, protagonizó dos de las nuevas series del creador. Primero llegó la nominada al Globo de Oro “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story” ("Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"), para Netflix. Chavez interpretó a Lyle, el mayor de dos hermanos que cumplen una condena de por vida en prisión por matar a sus padres, José y Kitty, en 1989.

Fue hacia el final del rodaje de “Monsters” que Murphy invitó a Chavez a unirse a Niecy Nash en “Grotesquerie”, un doble acto que le valió un lugar como uno de los Artistas Revelación de The Associated Press de 2024.

“Estaba tan emocionado de que pensara en mí”, dijo Chavez sobre la oportunidad. “Había estudiado la temporada 1 de ‘Monsters’”. La oportunidad de actuar con Nash, dice Chavez, “fue realmente una manera maravillosa de cerrar el círculo”. Para meterse en el personaje de Padre Charlie, Chavez escuchaba música: “Don’t Do Anything Illegal” de Charles Manson —sí, ese— estaba en su lista de reproducción.

Sobre la formación que reciben los actores de los seriales melodramáticos de larga duración, conocidos en inglés como soap operas, Chavez dijo que la serie le ayudó: “No es broma cuando hablan de la memorización. Creo que mi día más pesado en el set fue algo así como 85 páginas”.

Una carrera en la actuación no estaba en el radar de Chavez hasta que interpretó a Atticus Finch en la producción de su escuela secundaria de “To Kill a Mockingbird” ("Matar a un ruiseñor").

“Realmente disfruté mucho”, recordó Chavez. “Me sentí muy libre y presente e inmerso en el momento. Sentí que estaba haciendo lo que estaba destinado a hacer en la Tierra”.

Recuerda que después los profesores le dijeron que debería seguir una carrera en actuación. Se sorprendió: “A pocos niños en Denver les dicen eso. Realmente no es parte de la infraestructura como lo es en Los Ángeles o tal vez en Nueva York”.

Cooper Koch, quien interpretó a Erik Menéndez en “Monsters”, elogia la actuación matizada de Chavez en la serie. Recuerda una escena cuando su personaje confiesa los crímenes en una sesión de terapia. Lyle irrumpe por la puerta para detenerlo.

“Está como suplicando al doctor, ‘Vamos a estar bien, ¿verdad? No puedes decirle a nadie’”, dijo Koch. “Después de que cortamos, Nick, nuestro director de fotografía, Jason McCormick, y yo nos agrupamos afuera y simplemente comenzamos a llorar. Fue tan hermoso. Y realmente vi su humanidad y la máscara de león que de alguna manera se quitó y se convirtió en este niño herido. Fue tan hermoso presenciarlo”.

Próximamente Chavez tiene un papel en la nueva versión de “I Know What You Did Last Summer” ("Sé lo que hicieron el verano pasado"). También dice que le gustaría ser elegido para una comedia. Simplemente, quiere estar en el set trabajando.

“Mi vida se siente completa y entera entre las palabras ‘acción’ y ‘corte’. Vivo para esos momentos”, dijo. “Creo que ese es el propósito de toda mi existencia. No puedo esperar a ver qué depara el futuro”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press